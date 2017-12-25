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17:24, 25 декабря 2017 616

Участники «Звездной дорожки» от «Ростелекома» посетили чемпионат России в Санкт-Петербурге

Участники «Звездной дорожки» от «Ростелекома» посетили чемпионат России в Санкт-Петербурге

С 21 по 24 декабря в Санкт-Петербурге прошел Чемпионат России по фигурному катанию. Гостями соревнований стали участники «Звездной дорожки», организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания.

На турнир приехали дети с тренерами из Читы, Казани, Уссурийска, Вологды, Рязани, Волжского и Ханты-Мансийска.

«Посещение подобных мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом: они упорно работают, много времени проводят на тренировках, мечтают об олимпийских медалях», — отметили в пресс-службе оператора.

Во время чемпионата юные рязанцы жили в официальном отеле турнира, смотрели соревнования с трибуны вместе с участниками, откатавшими свои программы, а на стенде «Ростелекома» взяли автографы у чемпионов России Михаила Коляды, Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

«Встречи с тренерами и спортсменами, уже добившимися высоких результатов в профессиональном спорте, не только приносят радость юным фигуристам, но и служат дополнительным стимулом для упорной работы, стремлению к личным достижениям в спорте», — говорится в сообщении. Кроме спортивной для детей подготовили культурную программу — они получили двухдневные билеты на посещение музеев Санкт-Петербурга.

«"Ростелеком» выступает генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. С 2011 года оператор и ФФКР совместно реализуют программу мастер-классов для начинающих фигуристов в регионах России, в ходе которых секретами своего профессионального мастерства с ними делятся звезды большого спорта. Мастер-классы прошли уже более чем в пятидесяти городах России. Рязань встречала «Звездную дорожку» 5 декабря во Дворце спорта «Олимпийский»", — напомнили в «Ростелекоме».


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