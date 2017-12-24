Врачи прокомментировали состояние ребенка, получившего травмы во время празднований на Почтовой

В воскресенье, 24 декабря, рязанские СМИ опубликовали информацию о травме, якобы полученной мальчиком 7-10 лет на новогодних гуляниях на Почтовой 23 декабря.
Как стало известно RZN.info от собственного источника, к дежурной бригаде скорой помощи действительно обращался отец ребенка.
Мальчик ударился спиной, скатываясь с горки. Однако серьезной травмы медики не фиксировали.
«Имеются ссадины поясничной области. Состояние удовлетворительное. От предложенной транспортировки отец ребёнка отказался. Возраст мальчика примерно 6-7 лет», указано в сообщении скорой помощи.