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8:27, 24 декабря 2017 802
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На трех улицах Рязани отключат свет. Адреса

На трех улицах Рязани отключат свет. Адреса

В понедельник, 25 декабря, в Дашково-Песочне отключат свет на трех улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Света не будет с 10:00 до 17:00 по адресам:

  • улица Сережина Гора,
  • улица Большая,
  • улица Старое Село.

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