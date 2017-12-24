На трех улицах Рязани отключат свет. Адреса

В понедельник, 25 декабря, в Дашково-Песочне отключат свет на трех улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Света не будет с 10:00 до 17:00 по адресам:
- улица Сережина Гора,
- улица Большая,
- улица Старое Село.
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В понедельник, 25 декабря, в Дашково-Песочне отключат свет на трех улицах. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Света не будет с 10:00 до 17:00 по адресам:
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