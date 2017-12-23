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15:12, 23 декабря 2017 1 456
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Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу турецких гранатов

Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу турецких гранатов

Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу турецких гранатов. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Санкционные свежие фрукты обнаружили на «Кооперативной универсальной базе» в ходе проверки.

Директора ООО «Баркат» оштрафовали на три тысячи рублей.


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Рязанские компании посетили профильные предприятия и провели прямые переговоры с потенциальными деловыми партнерами.

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