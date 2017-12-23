Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу турецких гранатов. Об этом сообщили на
Санкционные свежие фрукты обнаружили на «Кооперативной универсальной базе» в ходе проверки.
Директора ООО «Баркат» оштрафовали на три тысячи рублей.
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Рязанского предпринимателя оштрафовали за продажу турецких гранатов. Об этом сообщили на
Санкционные свежие фрукты обнаружили на «Кооперативной универсальной базе» в ходе проверки.
Директора ООО «Баркат» оштрафовали на три тысячи рублей.
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Рязанские компании посетили профильные предприятия и провели прямые переговоры с потенциальными деловыми партнерами.