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10:32, 13 декабря 2017 322
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Заключенному продлили срок за нападение на сотрудника рязанской колонии

Заключенному продлили срок за нападение на сотрудника рязанской колонии

Заключенному, который приговорен к 22 годам лишения свободы в ИК-3, продлили срок за нападение на сотрудника колонии. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского райсуда.

Установлено, что инцидент произошел во время обыска в досмотровой комнате. Осужденный дважды ударил потерпевшего — в плечо и лицо. В результате сотрудник ИК обращался в больницу за медпомощью.

Заключенного признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 321 УК РФ, ему продлили срок отбывания наказания на три года.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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