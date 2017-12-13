Заключенному продлили срок за нападение на сотрудника рязанской колонии

Заключенному, который приговорен к 22 годам лишения свободы в ИК-3, продлили срок за нападение на сотрудника колонии. Об этом сообщила
Установлено, что инцидент произошел во время обыска в досмотровой комнате. Осужденный дважды ударил потерпевшего — в плечо и лицо. В результате сотрудник ИК обращался в больницу за медпомощью.
Заключенного признали виновным в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 321 УК РФ, ему продлили срок отбывания наказания на три года.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.