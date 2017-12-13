Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:52, 13 декабря 2017 926
 0    0

У поселка Лесной в Шиловском районе начинается новая жизнь — Любимов

У поселка Лесной в Шиловском районе начинается новая жизнь — Любимов

Николай Любимов посетил поселок Лесной Шиловского района. Об этом губернатор сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Губернатор отметил, что в Лесном запланировали восемь инвестиционных проектов и 758 рабочих мест: производство пластилина, красок, тетрадей, строительных материалов, котлов отопления и, возможно, тепличное хозяйство с крахмальным заводом.

«Некоторые предприятия уже работают, на всех побывал, поговорил с людьми. Виктор Посалин рассказал, что рад новой работе (он резчик бумаги), потому что больше не надо уезжать от семьи на вахту. Обсудили с Виктором обновление социальной инфраструктуры и будущее поселка Лесной. Наши мнения совпали. Продолжаем работу», — отметил глава региона в сообщении.

Напомним, поселок Лесной стал территорией опережающего развития. Частные лица инвестируют в него более 5,6 миллиардов рублей.

Фото со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»


© RZN.info

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:45, 13 декабря 2017
Скрывавшимся в Рязани двум подросткам вынесли приговор за нападение на семью
11:16, 13 декабря 2017
Рязанские полицейские присоединились к розыску пропавшего год назад подростка из Забайкалья
11:06, 13 декабря 2017
Двое рязанских полицейских попали под следствие за вымогательство взятки
10:52, 13 декабря 2017
У поселка Лесной в Шиловском районе начинается новая жизнь — Любимов
10:16, 13 декабря 2017
Карабасов вручил паспорта рязанским школьникам. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Куда идет биткоин

Куда идет биткоин

Как долго продлится рост первой в мире криптовалюты и не поздно ли в нее вкладываться?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 87 500
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 56 190
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 660
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 41 491
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 420
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Голосования

Будет ли ваша профессия востребована в цифровой век?

Окончание опроса: 20.12.2017
Архив голосований
Форум