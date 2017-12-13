Николай Любимов посетил поселок Лесной Шиловского района. Об этом губернатор сообщил на своей
Губернатор отметил, что в Лесном запланировали восемь инвестиционных проектов и 758 рабочих мест: производство пластилина, красок, тетрадей, строительных материалов, котлов отопления и, возможно, тепличное хозяйство с крахмальным заводом.
«Некоторые предприятия уже работают, на всех побывал, поговорил с людьми. Виктор Посалин рассказал, что рад новой работе (он резчик бумаги), потому что больше не надо уезжать от семьи на вахту. Обсудили с Виктором обновление социальной инфраструктуры и будущее поселка Лесной. Наши мнения совпали. Продолжаем работу», — отметил глава региона в сообщении.
Напомним, поселок Лесной
Фото со страницы Николая Любимова «ВКонтакте»