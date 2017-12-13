Без продуктов. Любимов поручил решить проблему с магазинами в районах области

Любимов поручил решить проблему с магазинами в населенных пунктах Рязанской области до конца текущего года. Об этом сообщили на
Губернатор отметил, что по результатам мониторинга выявлено большое количество населенных пунктов, где постоянно проживают рязанцы и нет торгового обслуживания. Наибольшее количество таких поселков находится в Клепиковском, Кораблинском, Милославском, Скопинском, Старожиловском, Шиловском районах.
«Впереди новогодние праздники, а людям иногда действительно просто не на чем доехать за продуктами первой необходимости и промышленными товарами», — подчеркнул глава региона.
Фото сайта правительства Рязанской области