Вылетел с дороги, снес ограждение. Авария в Рыбном попала на видео

В ночь на субботу, 3 декабря, легковушку в Рыбном занесло на дороге и выбросило на уличное ограждение. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, запись которой опубликовал портал
Камера зафиксировала, как к месту происшествия подъезжают еще две машины, одна из которых вытягивает виновника ДТП с тротуара тросом. После чего все разъезжаются.
Администрация Рыбного предупредила, что ей известны номера участвующих в происшествии машин, и призвала водителей явиться для возмещения ущерба городу. В противном случае видеозапись обещали передать в полицию.