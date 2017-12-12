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17:30, 12 декабря 2017 419
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Вылетел с дороги, снес ограждение. Авария в Рыбном попала на видео

Вылетел с дороги, снес ограждение. Авария в Рыбном попала на видео

В ночь на субботу, 3 декабря, легковушку в Рыбном занесло на дороге и выбросило на уличное ограждение. Это зафиксировала камера видеонаблюдения, запись которой опубликовал портал RybnoeNet.

Камера зафиксировала, как к месту происшествия подъезжают еще две машины, одна из которых вытягивает виновника ДТП с тротуара тросом. После чего все разъезжаются.

Администрация Рыбного предупредила, что ей известны номера участвующих в происшествии машин, и призвала водителей явиться для возмещения ущерба городу. В противном случае видеозапись обещали передать в полицию.


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