В январе появятся новые льготные тарифы для карты УмКа

Гордума установила новые тарифы на проезд для льготных категорий граждан — пенсионеров, льготников, школьников. Они будут действовать с 1 января, сообщил
Рязанские льготники смогут пополнить транспортные карты начиная с 16 декабря.
С Нового года для льготных категорий горожан действуют следующие тарифы:
«Студенческий»
Для студентов очной формы обучения:
- 570 рублей (один вид транспорта);
- 800 рублей (два вида транспорта).
Для студентов из многодетных неполных семей, малообеспеченных семей, а также студенческих семей, имеющих детей:
- 285 рублей (один вид транспорта);
- 400 рублей (два вида транспорта).
«Школьный»
Для школьников:
- 300 рублей (один вид транспорта);
- 400 рублей (два вида транспорта).
Для школьников из малообеспеченных семей:
- 150 рублей (один вид транспорта);
- 200 рублей (два вида транспорта).
«Льготный»
Для пенсионеров:
- 350 рублей (два вида транспорта).
Для членов многодетных семей:
- 350 рублей (два вида транспорта).
Для вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, не вступивших в повторный брак:
- 350 рублей (два вида транспорта).
Список городских пунктов и терминалов пополнения УмКа-носителей