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15:14, 12 декабря 2017 172
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В январе появятся новые льготные тарифы для карты УмКа

В январе появятся новые льготные тарифы для карты УмКа

Гордума установила новые тарифы на проезд для льготных категорий граждан — пенсионеров, льготников, школьников. Они будут действовать с 1 января, сообщил оператор автоматизированной системы оплаты проезда (АСОП).

Рязанские льготники смогут пополнить транспортные карты начиная с 16 декабря.

С Нового года для льготных категорий горожан действуют следующие тарифы:

«Студенческий»

Для студентов очной формы обучения:

  • 570 рублей (один вид транспорта);
  • 800 рублей (два вида транспорта).

Для студентов из многодетных неполных семей, малообеспеченных семей, а также студенческих семей, имеющих детей:

  • 285 рублей (один вид транспорта);
  • 400 рублей (два вида транспорта).

«Школьный»

Для школьников:

  • 300 рублей (один вид транспорта);
  • 400 рублей (два вида транспорта).

Для школьников из малообеспеченных семей:

  • 150 рублей (один вид транспорта);
  • 200 рублей (два вида транспорта).

«Льготный»

Для пенсионеров:

  • 350 рублей (два вида транспорта).

Для членов многодетных семей:

  • 350 рублей (два вида транспорта).

Для вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, не вступивших в повторный брак:

  • 350 рублей (два вида транспорта).

Список городских пунктов и терминалов пополнения УмКа-носителей здесь.


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