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17:41, 12 декабря 2017 391
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В среду на семи улицах в Соколовке отключат свет

В среду на семи улицах в Соколовке отключат свет

В среду, 13 декабря, на семи улицах в поселке Соколовка отключат свет. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Из-за опиловки аварийных деревьев с 10:00 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

  • улица Соколовская, дом №3б, дом №5а, дом №3а;
  • улица Связи, дом №8/2;
  • улица 2-й Лесной тупик, дома с №25 по №59 (нечетная сторона), дома с №22 по №54 (четная сторона);
  • улица 1-й Лесной тупик, дома с №21 по №41 (нечетная сторона), дома с №22 по №42 (четная сторона);
  • улица 2-й Лесной проезд, дома с №3 по №29 (нечетная сторона), дома с №12 по №26 (четная сторона);
  • улица 1-й Лесной проезд, дома с №5 по №9 (нечетная сторона), с №2 по №12 (четная сторона);
  • улица Добролюбова, дома с №37 по №59 (нечетная сторона), дома с №60 по №72 (четная сторона);
  • улица Громовой, дома с №25 по №45 (нечетная сторона), дома с №34 по №56 (четная сторона).

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