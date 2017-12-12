В следующем году в рязанских дворах появятся парковочные «карманы». Об этом сообщает
Как отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов, в планах на 2018 год — работа по муниципальной программе «Парковка», которая пройдет во дворах многоквартирных домов. Работу по созданию проектов парковочных пространств во дворах уже начали.
«В следующем году будем обустраивать в наших дворах парковочные „карманы“, это необходимо не только для удобства горожан, но и для сохранения зеленых зон во дворах», — подчеркнул Карабасов.