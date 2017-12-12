Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:41, 12 декабря 2017 824
 0    0

В рязанских дворах появятся парковочные «карманы» 1

В рязанских дворах появятся парковочные «карманы»

В следующем году в рязанских дворах появятся парковочные «карманы». Об этом сообщает сайт мэрии.

Как отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов, в планах на 2018 год — работа по муниципальной программе «Парковка», которая пройдет во дворах многоквартирных домов. Работу по созданию проектов парковочных пространств во дворах уже начали.

«В следующем году будем обустраивать в наших дворах парковочные „карманы“, это необходимо не только для удобства горожан, но и для сохранения зеленых зон во дворах», — подчеркнул Карабасов.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
9:10, 12 декабря 2017
В России появятся новые дорожные знаки 1
8:41, 12 декабря 2017
В рязанских дворах появятся парковочные «карманы» 1
8:06, 12 декабря 2017
С нового года в Рязанской области подорожает проезд в электричках
20:12, 11 декабря 2017
Рязанцев попросили не оставлять автомобили на проезжей части в ночь на вторник
15:49, 11 декабря 2017
«Рязаньгоргаз» повысил надежность газоснабжения потребителей в Дашково-Песочне
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Куда идет биткоин

Куда идет биткоин

Как долго продлится рост первой в мире криптовалюты и не поздно ли в нее вкладываться?

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 87 126
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 56 028
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 321
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 40 238
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 288
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум