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19:34, 12 декабря 2017 424
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Пропавшую в Александро-Невском районе женщину нашли

Пропавшую в Александро-Невском районе женщину нашли

Женщину, пропавшую в Александро-Невском районе Рязанской области, нашли живой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань» «ВКонтакте».

Сообщение о том, что женщина пропала, появилось днем во вторник, 12 декабря.


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