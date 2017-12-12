Польская делегация возложила цветы к памятнику Братству по оружию в Приокском

Во вторник, 12 декабря, Рязань посетила делегация из Польши. Гости собирались приехать еще в октябре, но стороны тогда не смогли договориться о встрече.
Сначала делегация побывала в музее ВДВ, затем гости возложили цветы к памятнику польскому герою Тадеушу Костюшко на площади Маргелова и Памятнику советско-польскому братству по оружию в одноименном парке в Приокском.
«Сейчас сложное время, государствам сейчас трудно договориться, но мы все же смогли приехать и посмотреть на ваш город. Я был несколько раз в Москве, но у вас в городе впервые и я поражен, что у вас так много знают о Польше и за памятниками ухаживают, а не сносят», — рассказал представитель делегации Петр Падак.
После посещения памятников гости поехали в дом культуры в Приокском и приняли участие в конференции по вопросам международного сотрудничества.
«Нам очень важно встречаться и обмениваться мнениями, несмотря на политические непонимания наших стран» — прокомментировала результаты встречи замглавы администрации города Елена Сорокина.