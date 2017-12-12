Глава рязанского минкульта поучаствовал в открытии мемориальной доски Солженицыну в Москве

Министр культуры Рязанской области Виталий Попов поучаствовал в открытии мемориальной доски Александру Солженицыну. Ее установили в Москве на доме по улице Тверской, где жил и работал писатель, сообщил
Попов передал приветственный адрес от губернатора Николая Любимов. «Рязанцы бережно хранят память об Александре Исаевиче. В рамках празднования 100-летия со дня его рождения в регионе создается центр А.И. Солженицына, ведется реставрация гимназии № 2, где будет сделан мемориальный класс, посвященный его педагогической деятельности» — отметил губернатор.
Солженицын жил в Рязани с 1957 по 1968 годы, работал учителем физики и астрономии средней школы №2.