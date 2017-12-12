Банк «Агророс» расширил сеть доступных банкоматов на территории России

С 6 декабря отменили комиссию за снятие наличных в банкоматах и терминалах самообслуживания банка «Открытие» для всех держателей карт банка «Агророс». Клиентам стали доступны более 500 устройств «Открытия» в городах присутствия банка «Агророс» и более 2,5 тысячи устройств для снятия наличных по всей России.
По словам представителей банка, он постоянно работает над улучшением своих сервисов, чтобы клиенты могли удобно и безопасно пользоваться всеми современными банковскими услугами. В ноябре 2017 года держателям карт без каких-либо абонентских плат и комиссий стали доступны сервисы Сash back и процент на остаток, а в декабре банк открывает сеть банкоматов партнера — банка «Открытие». Клиентам Рязани стали доступны восемь устройств для снятия наличных без комиссии.
С перечнем адресов банкоматов и терминалов «Открытия» можно ознакомиться на сайте банка «Открытие», выбрав интересующий город и включив отображение банкоматов.
Подробнее ознакомиться с тарифами и условиями обслуживания в банке «Агророс» можно на
Справка
Банк «Открытие» — крупнейшая финансовая группа, в которую входят банки «Траст» и «Росгосстрах банк». Банк «Открытие» оказывает АО «Банк «Агророс» услуги процессинга по банковским картам и предоставляет услугу снятия наличных в банкоматах и терминалах.