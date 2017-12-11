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15:29, 11 декабря 2017 135
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За разговоры за рулем в этом году оштрафовали 50 рязанцев

За разговоры за рулем в этом году оштрафовали 50 рязанцев

С начала 2017 года в Рязани оштрафовали 50 водителей за телефонные разговоры за рулем. Об этом сообщил сайт ГТРК «Ока».

Штраф на такое правонарушение сейчас составляет полторы тысячи рублей. Под санкцию подпадает не сам факт телефонного разговора за рулем, а отсутствие у водителя гарнитуры или специальной системы громкой связи.

В сюжете «Оки» инспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения Валентин Росин призвал водителей останавливаться для телефонных переговоров. Он напомнил, что на патрульных автомобилях ГИБДД установлена система видеофиксации нарушений.


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