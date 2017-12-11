В Спасском районе задержали серийного вора из продуктовых магазинов. Видео

В Спасском районе задержали мужчину, подозреваемого в 18 кражах из продуктовых магазинов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

39-летний житель Шиловского района скрывался от правоохранителей. Ранее его неоднократно судили за хищения из магазинов, а также он отбывал срок, который закончился в 2015 году.

Чтобы скрыться от полиции мужчина постоянно менял место жительства и не выезжал за пределы области.

Первую кражу из этой серии зафиксировали в середине 2015 года в Рязанском районе. В 2016 году подобный инцидент произошел в Спасском районе. С тех пор там же произошло еще шесть краж.

Злоумышленник выбирал магазин, где не было камер наблюдения, ночью перепиливал ножовочным полотном два прута металлической решетки, которая закрывала окно, отгибал эти прутья, разбивал стекло и через образовавшийся проем залезал в торговый зал.

Там взломщик набивал пакеты спиртным, консервами и блоками сигарет. Если в магазине оставались деньги, то злоумышленник забирал и наличность. Затем мужчина скрывался с места преступления, предположительно, на попутках.

Иногда взломщик перепиливал дужки, с помощью которых запирали ставни на окнах. Последняя кража из этой серии произошла в конце ноября в селе Старый Киструс Спасского района. Из двух небольших магазинов там за одну ночь украли продукты, сигареты, ноутбук и небольшую сумму денег.

В это время сотрудники уголовного розыска вышли на след злоумышленника и задержали его в Рязани на арендованной квартире.

Во время предварительного расследования выяснилось, что мужчина целенаправленно на маршрутках и или рейсовых автобусах ездил по деревням и селам, где выбирал подходящий магазин. Ночью он совершал кражи, после чего отправлялся в Рязань.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Подозреваемого взяли под стражу.