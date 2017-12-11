Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:55, 11 декабря 2017 809
 0    0

В Рязани без холодной воды остались бассейн, гостиница и более сорока жилых домов

В Рязани без холодной воды остались бассейн, гостиница и более сорока жилых домов

В понедельник, 11 декабря, без холодной воды в Рязани остались бассейн, гостиница и более сорока жилых домов. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Водоснабжение отключили из-за работ на водопроводе. С 9:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Семашко, дом №38/40 (общежитие), дом №3 корпус 10 (гостиница), дом №56 (бассейн «Буревестник»), дом №59 корпус 1,
  • улица Пушкина, дом №2-а (ресторан «Визит»).

С 9:20 до 16:00 на улице Крупской, дом №9, дом №11, дом №13. С 9:30 до окончания ремонтных работ на улице Карла Маркса, дом №3 корпус 2. С 10:00 до окончания ремонтных работ на улице 1-й Дягилевский проезд и улице 2-й Дягилевский проезд. С 9:30 до 16:00 на улице Ситниковская, дома с 1 по 65 (нечетная сторона).


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
12:55, 11 декабря 2017
В Рязани без холодной воды остались бассейн, гостиница и более сорока жилых домов
9:31, 11 декабря 2017
В Спасском районе восстановили движение по двум мостам
21:31, 10 декабря 2017
«До среды засыпем». В теплосетях прокомментировали ремонт во дворе Песочни
19:53, 10 декабря 2017
Проезд Гоголя три дня подряд будут перекрывать из-за ремонта
16:45, 10 декабря 2017
Рязанцы пожаловались на ремонт теплотрассы в Песочне
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Неэффективные котельные, скупые управленцы и другие «хиты» отопительного сезона

Неэффективные котельные, скупые управленцы и другие «хиты» отопительного сезона 16

После унесшей жизни трагедии — взрыве дома в 1-ом Осеннем переулке в Рязани прошло уже больше года, но взрывы бытового газа в жилых домах гремят на территории России с ужасающей периодичностью.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 878
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 940
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 163
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 39 344
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 209
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум