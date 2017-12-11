В Рязани без холодной воды остались бассейн, гостиница и более сорока жилых домов

В понедельник, 11 декабря, без холодной воды в Рязани остались бассейн, гостиница и более сорока жилых домов. Об этом сообщили на
Водоснабжение отключили из-за работ на водопроводе. С 9:00 до 18:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Семашко, дом №38/40 (общежитие), дом №3 корпус 10 (гостиница), дом №56 (бассейн «Буревестник»), дом №59 корпус 1,
- улица Пушкина, дом №2-а (ресторан «Визит»).
С 9:20 до 16:00 на улице Крупской, дом №9, дом №11, дом №13. С 9:30 до окончания ремонтных работ на улице Карла Маркса, дом №3 корпус 2. С 10:00 до окончания ремонтных работ на улице 1-й Дягилевский проезд и улице 2-й Дягилевский проезд. С 9:30 до 16:00 на улице Ситниковская, дома с 1 по 65 (нечетная сторона).