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12:38, 11 декабря 2017 1 159
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В Кораблинском районе молоковоз попал в массовое ДТП

В Кораблинском районе молоковоз попал в массовое ДТП

В Кораблинском районе столкнулись молоковоз «одиннадцатая» и Daewoo. Об этом пишет ИД «Пресса».

ДТП произошло в пятницу, 8 декабря. За рулем Daewoo была 53-летняя жительница Кораблина, которая ехала в сторону Пехлеца. Навстречу ей ехал молоковоз, который пытался обогнать «одиннаддцатую».

По предварительной версии женщина, испугавшись, что водитель не успеет завершить маневр, рещко нажала на тормоза. В результате ее автомобиль закрутило на дороге и вынесло на «встречку».

Женщину с помощью спецоборудования вызволяли спасатели. С травмами ее доставили в Кораблинскую ЦРБ. Медпомощь также оказали водителю «одиннадцатой». Оба автомобиля получили значительные повреждения.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото ИД «Пресса»


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