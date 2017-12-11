В Кораблинском районе молоковоз попал в массовое ДТП

В Кораблинском районе столкнулись молоковоз «одиннадцатая» и Daewoo. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло в пятницу, 8 декабря. За рулем Daewoo была 53-летняя жительница Кораблина, которая ехала в сторону Пехлеца. Навстречу ей ехал молоковоз, который пытался обогнать «одиннаддцатую».
По предварительной версии женщина, испугавшись, что водитель не успеет завершить маневр, рещко нажала на тормоза. В результате ее автомобиль закрутило на дороге и вынесло на «встречку».
Женщину с помощью спецоборудования вызволяли спасатели. С травмами ее доставили в Кораблинскую ЦРБ. Медпомощь также оказали водителю «одиннадцатой». Оба автомобиля получили значительные повреждения.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото ИД «Пресса»