Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:44, 11 декабря 2017 242
 0    0

Рязанский хлеб победил на международном смотре качества

Рязанский хлеб победил на международном смотре качества

Рязанский хлебозавод №1 получил золотую медаль Международного смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщил сайт мэрии.

Смотр проходил с 4 по 6 декабря в Международной промышленной академии в Москве. Рязанский хлеб сортов Богородский, Утренний и Умница отметили золотой медалью за высокое качество продукции.

Кроме того, Богородский ржано-пшеничный хлеб признали одним из лучших инновационных продуктов года. Производителям вручили диплом.

Смотр организовали Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский Союз пекарей, Международная промышленная академия, НИИ хлебопекарной промышленности.

На конкурс представили 400 образцов хлеба и хлебобулочных изделий 38 хлебопекарных предприятий России.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
16:44, 11 декабря 2017
Рязанский хлеб победил на международном смотре качества
15:55, 11 декабря 2017
Рязанских предпринимателей обучат онлайн-торговле
14:57, 11 декабря 2017
В Рыбновском районе построят тепличный комплекс на 45 гектаров
11:28, 11 декабря 2017
В Рязанской области нашли несуществующего производителя «омывайки» 1
11:22, 11 декабря 2017
Эксперты «Финама» рассказали рязанцам о биткоине
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Неэффективные котельные, скупые управленцы и другие «хиты» отопительного сезона

Неэффективные котельные, скупые управленцы и другие «хиты» отопительного сезона 16

После унесшей жизни трагедии — взрыве дома в 1-ом Осеннем переулке в Рязани прошло уже больше года, но взрывы бытового газа в жилых домах гремят на территории России с ужасающей периодичностью.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 86 939
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 55 957
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 43 186
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
13:25, 2 декабря 2017 39 748
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
15:59, 1 декабря 2017 37 224
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 5
Все новости
Форум