Рязанский хлеб победил на международном смотре качества

Рязанский хлебозавод №1 получил золотую медаль Международного смотра качества хлеба и хлебобулочных изделий. Об этом сообщил
Смотр проходил с 4 по 6 декабря в Международной промышленной академии в Москве. Рязанский хлеб сортов Богородский, Утренний и Умница отметили золотой медалью за высокое качество продукции.
Кроме того, Богородский ржано-пшеничный хлеб признали одним из лучших инновационных продуктов года. Производителям вручили диплом.
Смотр организовали Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский Союз пекарей, Международная промышленная академия, НИИ хлебопекарной промышленности.
На конкурс представили 400 образцов хлеба и хлебобулочных изделий 38 хлебопекарных предприятий России.