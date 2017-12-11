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15:55, 11 декабря 2017 326

Рязанских предпринимателей обучат онлайн-торговле

Рязанских предпринимателей обучат онлайн-торговле

Рязанский Центр поддержки экспорта пригласил рязанских предпринимателей, заинтересованных в расширении рынков сбыта своей продукции, посетить мастер-класс по онлайн-торговле.

«Цель мастер-класса — познакомить представителей малого и среднего бизнеса с возможностями торговли российской продукцией на международной онлайн-площадке Alibaba.com», — рассказали в пресс-службе центра.

В рамках курса предприниматели познакомятся с моделями ведения онлайн-торговли, которые можно использовать для экспорта собственной продукции: интернет-каналами, маркетинговыми инструментами для повышения продаж, особенностями онлайн-оплаты товаров с учетом валютного контроля, способами доставки товаров на рубеж и возможностями привлечения сервисных партнеров для осуществления эффективной онлайн-торговли. Также в ходе мероприятия участники получат практические рекомендации по организации продаж через онлайн-площадку Alibaba.com.

Оценить преимущества онлайн-торговли для бизнеса лично можно 21 декабря в Конгресс отеле «Амакс». Участие для малых и средних предприятий Рязанской области бесплатно. Заявки принимаются до 18 декабря по телефону (4912) 70-10-55.


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