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18:47, 11 декабря 2017 407
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Рязанец получил условный срок за избиение сожительницы

Рязанец получил условный срок за избиение сожительницы

Рязанец получил три года условно за избиение сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба Московского районного суда.

Случай произошел 13 мая 2016 года. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на почве личной неприязни умышленно скинул женщину с дивана и ударил ногами не менее пяти раз в левый бок и живот. Отмечается, что он причинил тяжкий вред здоровью пострадавшей.

Подсудимый полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Мужчину признали виновным в преступлении, которое предусмотрено частью 1 статьи 111 УК РФ. Суд назначил ему три года лишения свободы.

На основании статьи 73 УК РФ наказание постановили считать условным с испытательным сроком в три года.


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