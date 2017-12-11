Рязанец получил условный срок за избиение сожительницы

Рязанец получил три года условно за избиение сожительницы. Об этом сообщила
Случай произошел 13 мая 2016 года. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, на почве личной неприязни умышленно скинул женщину с дивана и ударил ногами не менее пяти раз в левый бок и живот. Отмечается, что он причинил тяжкий вред здоровью пострадавшей.
Подсудимый полностью признал свою вину и поддержал ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
Мужчину признали виновным в преступлении, которое предусмотрено частью 1 статьи 111 УК РФ. Суд назначил ему три года лишения свободы.
На основании статьи 73 УК РФ наказание постановили считать условным с испытательным сроком в три года.