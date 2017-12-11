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13:51, 11 декабря 2017 304
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Под Рязанью водолазы несколько часов искали мужчину, который выбрался сам

Под Рязанью водолазы несколько часов искали мужчину, который выбрался сам

Под Рязанью водолазы несколько часов искали провалившегося под лед человека, который выбрался сам. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, пишет издательство «Пресса».

Мужчина рыбачил на озере Велье около села Алеканово. Когда на лед пришли другие рыбаки, они увидели, что около свежей полыньи, лежали вещи и снасти. «Самого же рыбака нигде не было. Логично предположив, что человек, по-видимому, провалился в воду и утонул, мужчины начали бить тревогу и вызвали спасателей», — говорится в сообщении.

Поиски в ледяной воде прекратились, когда пришел сам рыбак, которого посчитали утонувшим. «Оказалось, что мужчина провалился в полынью, но сумел из нее выбраться. Шумихе, развернувшейся вокруг него самого и его вещей, горе-рыбак совсем не обрадовался, отпустил несколько нелестных замечаний в адрес собравшихся спасателей, сел в машину и отбыл домой», — пишет «Пресса».


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