Под Рязанью водолазы несколько часов искали мужчину, который выбрался сам

Под Рязанью водолазы несколько часов искали провалившегося под лед человека, который выбрался сам. Инцидент произошел в воскресенье, 10 декабря, пишет издательство «
Мужчина рыбачил на озере Велье около села Алеканово. Когда на лед пришли другие рыбаки, они увидели, что около свежей полыньи, лежали вещи и снасти. «Самого же рыбака нигде не было. Логично предположив, что человек, по-видимому, провалился в воду и утонул, мужчины начали бить тревогу и вызвали спасателей», — говорится в сообщении.
Поиски в ледяной воде прекратились, когда пришел сам рыбак, которого посчитали утонувшим. «Оказалось, что мужчина провалился в полынью, но сумел из нее выбраться. Шумихе, развернувшейся вокруг него самого и его вещей, горе-рыбак совсем не обрадовался, отпустил несколько нелестных замечаний в адрес собравшихся спасателей, сел в машину и отбыл домой», — пишет «Пресса».