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18:58, 11 декабря 2017 501
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МЧС предупредило рязанцев об ухудшении видимости на дорогах

МЧС предупредило рязанцев об ухудшении видимости на дорогах

Ночью и утром во вторник, 12 декабря, в Рязанской области ожидаются мокрый снег, гололед, а также усилится ветер. Соответствующее метеопредупреждение опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Ветер может усилиться до 15 метров в секунду, видимость ухудшится на расстоянии до одного километра. На дорогах гололедица.

«Не стойте под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями. По возможности ограничьте время нахождения на улице. Будьте предельно внимательны за рулем. На случай отключения электричества в вечернее время держите наготове электрический фонарь, не пользуйтесь для освещения открытым огнем — это опасно и может стать причиной пожара» , — напомнили рязанцам о прравилах безопасности в ведомстве.


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