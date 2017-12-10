На касимовца завели дело за неуплату более 600 тысяч рублей алиментов

В отношении жителя Касимовского района завели уголовное дело за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Должник не платил алименты добровольно и ему запретили выезжать за пределы страны, на его расчетные счета обратили взыскание. Также ему назначили 50 часов обязательных работ. Но мужчина не преступил к выплате алиментов. Вместо этого он поменял место жительства, о чем не сообщил судебному приставу. Должника объявили в розыск.
К моменту, как его нашли, он задолжал более 650 тысяч рублей алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.
За уклонение от платы в отношении касимовца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ.
Сейчас проводится предварительное расследование в форме дознания.