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12:31, 10 декабря 2017 356
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На касимовца завели дело за неуплату более 600 тысяч рублей алиментов

На касимовца завели дело за неуплату более 600 тысяч рублей алиментов

В отношении жителя Касимовского района завели уголовное дело за неуплату алиментов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.

Должник не платил алименты добровольно и ему запретили выезжать за пределы страны, на его расчетные счета обратили взыскание. Также ему назначили 50 часов обязательных работ. Но мужчина не преступил к выплате алиментов. Вместо этого он поменял место жительства, о чем не сообщил судебному приставу. Должника объявили в розыск.

К моменту, как его нашли, он задолжал более 650 тысяч рублей алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка.

За уклонение от платы в отношении касимовца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ.

Сейчас проводится предварительное расследование в форме дознания.


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