Игорь Морозов после возвращения в Совфед вошел в топ-10 медиарейтинга сенаторов

Игорь Морозов занял девятое место в медиарейтинге сенаторов за ноябрь. Результаты исследования опубликовала «
Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов дебютировал в рейтинге после
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
Лидерство в списке сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вторым остался сенатор от Пермского края Алексей Пушков, на третью строчку поднялся Франц Клинцевич из Смоленской области.
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