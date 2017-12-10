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21:48, 10 декабря 2017 200
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Игорь Морозов после возвращения в Совфед вошел в топ-10 медиарейтинга сенаторов

Игорь Морозов после возвращения в Совфед вошел в топ-10 медиарейтинга сенаторов

Игорь Морозов занял девятое место в медиарейтинге сенаторов за ноябрь. Результаты исследования опубликовала «Медиалогия».

Сенатор от Рязанской области Игорь Морозов дебютировал в рейтинге после возвращения в Совет федерации. Второй представитель региона в сенате Олег Ковалев покинул топ-50.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

Лидерство в списке сохранила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вторым остался сенатор от Пермского края Алексей Пушков, на третью строчку поднялся Франц Клинцевич из Смоленской области.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 42 с половиной тысяч СМИ.


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