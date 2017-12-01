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10:22, 1 декабря 2017 439
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Олег Ковалев обсудил с рязанцами развитие экологии и волонтерства

Олег Ковалев обсудил с рязанцами развитие экологии и волонтерства

Олег Ковалев впервые провел прием граждан, находясь на должности сенатора от Рязанской области. В ходе встречи он обсудил с присутствующими развитие экологии и волонтерства в регионе.

Доцент кафедры экологии и природопользования РГУ имени Есенина Виолетта Черная предложила члену Совфеда начать с создания лаборатории, которая «в перспективе может перерасти в инновационный кластер». По ее словам, вопросам экологии «важно уделять больше внимания».

«У нас огромная проблема в сфере непрерывного экологического образования. Мы сейчас, как ученые, педагоги говорим о формировании системного подхода к этому», — сказала женщина. В свою очередь председатель развития рязанского центра добровольчества Николай Вешта отметил, что в настоящее время нет единого федерального законодательства, которое решило бы все вопросы развития волонтерства. Он предложил расширить круг добровольцев и привлечь к работе пенсионеров.

Ковалев пообещал подумать, как можно реализовать идеи рязанцев. «Две сложные темы на приемы рассмотрели, это глубокие темы, над которыми надо работать системно, шаг за шагом, и тогда мы получим результат», — заключил политик.


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