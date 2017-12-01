Андрей Макаров обсудил с рязанцами благоустройство дорог и строительство новой школы

В пятницу, 1 декабря, депутат Госдумы Андрей Макаров провел личный прием граждан, приуроченный ко дню рождения «Единой России». Он рассмотрел обращения рязанцев и дал им соответствующие разъяснения.
В частности, глава села Пехлец Кораблинского района Александр Власов пожаловался на недостаточное освещение дороги Рязань — Ряжск. Министр транспорта Андрей Савичев пояснил, что работы по освещению населенных пунктов Пехлец, Асники, Незнаново запланированы на 2018 год. «В 2019 году освещение установят в населенных пунктах Лужки и Приянки», — сказал он.
Макаров обратил внимание, что на установку электросетей ежегодно выделяется порядка 200 млн рублей.
Рязанка Галина Чадакина затронула вопрос ремонта дорог — асфальтовое покрытие на улице 1-я Красная пришло в негодность, из-за многочисленных ям там возникают заторы. «Мы уже разработали необходимую проектную документацию и включили эту дорогу в план ремонт на 2018 год. Работы будут завершены до первого сентября будущего года», — отметил замглавы администрации Владимир Луканцов и добавил, что ориентировочная стоимость ремонта составляет 17 млн рублей.
Представитель родительской общественности из Ухоловского района Екатерина Евсикова обратилась к депутату по поводу строительства образовательных учреждений в области. Она рассказала парламентарию, что местную начальную школу построили еще в 1934 году. «В помещении холодно, нет спортивного зала и столовой», — отметила Евсикова. Министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина ответила, что новое здание построят в 2018 году — объект включен в заявку от региона на выделение средств из федерального бюджета в рамках проекта «Создание современной образовательной среды для школьников».