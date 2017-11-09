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13:41, 9 ноября 2017 988
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В Шацке из передвижного зоопарка украли более 150 тысяч рублей 1

В Шацке из передвижного зоопарка украли более 150 тысяч рублей

В Шацке из передвижного зоопарка украли 169 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился работник зоопарка. Он сообщил, что из закрытого фургона пропала крупная сумма денег.

Оперативники опросили местных жителей и выяснили, что около зоопарка никто не замечал «подозрительных лиц». Один из работников зверинца рассказал, что около вагончиков видели мужчину, который проявлял «особое внимание».

Выяснилось, что уроженец Средней Азии, проживающий в Сасове, случайно подслушал разговор земляков на «родном языке». Вскоре мужчину задержали, он оказался причастен к краже на сумму 169 тысяч рублей.

Полицейские восстановили «картину преступления»: мужчина выяснил, что часть выручки от зоопарка хранится в одном из фургонов, и решил похитить деньги. Ранее он был судим за аналогичные преступления.

Отмечается, что злоумышленник решил совершить кражу в Шацке, посколько в Сасове его уже привлекали к уголовной ответственности. Деньги он похитил из тайника внутри помещения зоопарка. Затем мужчина попытался скрыться, но ему это не удалось.

Злоумышленника удалось задержать до того, как он потратил часть похищенного. Деньги изъяли.

По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит наказание до пяти лет лишения свободы.


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