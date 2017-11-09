В Рязанской области протестировали машину химической разведки. Видео

В Ряанской области начали тестировать машину химической разведки. Видео об испытаниях в реальных условиях снял телеканал
Военнослужащие Тульского соединения ВДВ отработали маневры на пересеченной местности и осваивали приборы радиационной и химической разведки.
Метеокомплекс способен определять скорость и направление ветра, температуру воздуха и почвы. Данные обрабатывает бортовой компьютер и передает на командный пункт.
Техника способна распознавать все известные боевые отравляющие вещества. При обнаружении какого-либо заражения войска оповещают сигнальной ракетой.
«Дальность определения — до километра. Температурный режим — от нуля до плюс 50. В отрицательной температуре аэрозоли, все это замерзает — ничего не работает. Работает в автоматическом режиме, то есть идет включение, и на табло отображается. Соответственно, норма, нормальный фон, опасно, и, соответственно, очень опасно, когда уже нужно непосредственно сигнал химической тревоги применят»", — рассказал командир машины РХМ-5М Артем Зайцев.
Военные эксперты называют машину «новым гусеничным бункером химзащиты». Отмечается, что поставлять ее в войска начнут в следующем году.