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21:00, 9 ноября 2017 789
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В Рязани сняли с продажи нечипированные шубы стоимостью в пять миллионов

В Рязани сняли с продажи нечипированные шубы стоимостью в пять миллионов

В Рязани сняли с продажи 149 меховых изделий. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В четверг, 9 ноября, Олег Булеков провел заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Рязанской области, на которым обсудили итоги реализации проекта по маркировке меховых изделий специальными знаками.

Провели 17 проверок, во время которых с продажи сняли 149 немаркированных изделий на сумму около пяти млн рублей.

Также обсудили предприятия, незаконно производящие алкогольную продукцию. Булеков рекомендовал на уровне региона разработать предложения по усилению контроля проблемы.

Кроме того, на заседании рассмотрели проблему с незаконными производством древесины и оборотом в лесной отрасли. Булеков предложил размещать щиты с соответствующей информацией при законных вырубках.

«Это поможет людям, активным гражданам отличить законную рубку от незаконной, и вовремя сообщать об этом контролирующим структурам», — сказал зампред регионального правительства.


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