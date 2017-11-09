У «Атрона» начал работать светофор

На пересечении улиц Ленина и Введенской после поломки начал работать светофор. Ранее движение на перекрестке регулировал сотрудник ДПС.
Напомним, светофор сломался в субботу, 4 ноября. Его зацепил проезжающий мимо мусоровоз. ДТП
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
На пересечении улиц Ленина и Введенской после поломки начал работать светофор. Ранее движение на перекрестке регулировал сотрудник ДПС.
Напомним, светофор сломался в субботу, 4 ноября. Его зацепил проезжающий мимо мусоровоз. ДТП
© RZN.info
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