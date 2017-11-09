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14:34, 9 ноября 2017 670
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У «Атрона» начал работать светофор

У «Атрона» начал работать светофор

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

На пересечении улиц Ленина и Введенской после поломки начал работать светофор. Ранее движение на перекрестке регулировал сотрудник ДПС.

Напомним, светофор сломался в субботу, 4 ноября. Его зацепил проезжающий мимо мусоровоз. ДТП попало на видео.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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