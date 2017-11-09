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14:40, 9 ноября 2017 252
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Суд арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова

Суд арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом передает «Интерфакс».

Серебренников, Юрий Итин, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексей Малобродский и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».

Арест наложен на 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и более четырех тысяч долларов, находящихся на его счетах, а также на квартиру и автомобиль режиссера.

Суд принял решение о наложении ареста 11 октября 2017 года.


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