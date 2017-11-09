Суд арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова

Басманный суд Москвы арестовал имущество режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом передает «
Серебренников, Юрий Итин, экс-директор театра и бывший генпродюсер автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» Алексей Малобродский и экс-главбух Нина Масляева обвиняются в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на культурный проект «Платформа».
Арест наложен на 360 тысяч рублей, более 60 тысяч евро и более четырех тысяч долларов, находящихся на его счетах, а также на квартиру и автомобиль режиссера.
Суд принял решение о наложении ареста 11 октября 2017 года.