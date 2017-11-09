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9:56, 9 ноября 2017 430
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Правительство отчиталось о решении проблемы рязанских дольщиков

Правительство отчиталось о решении проблемы рязанских дольщиков

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Правительство Рязанской области отчиталось о решении проблем обманутых дольщиков.

В сообщении на сайте органа власти говорится, что всего в регионе в зоне риска находилось 28 домов в Рязани, Касимове и в Рязанском районе. Всего застройщики просрочили 2987 договоров долевого участия на срок от одного месяца до нескольких лет.

«В каждом случае используются разные механизмы решения, это оптимизация затрат на подключение к инженерным сетям, защита в судах интересов дольщиков, организация ЖСК. Были случаи смены застройщика», — говорится в сообщении.

В результате удалось сдать шесть объектов (1276 договоров). До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть домов (999 договоров).

«В течение 2018 года будут восстановлены права участников долевого строительства 14 объектов (570 договоров), в 2019 году — 2 объектов (142 договора), по одному из них застройщик находится в процедуре банкротства», — говорится в сообщении.


© RZN.info

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