Правительство отчиталось о решении проблемы рязанских дольщиков

Правительство Рязанской области отчиталось о решении проблем обманутых дольщиков.
В сообщении на
«В каждом случае используются разные механизмы решения, это оптимизация затрат на подключение к инженерным сетям, защита в судах интересов дольщиков, организация ЖСК. Были случаи смены застройщика», — говорится в сообщении.
В результате удалось сдать шесть объектов (1276 договоров). До конца 2017 года планируется ввести в эксплуатацию еще шесть домов (999 договоров).
«В течение 2018 года будут восстановлены права участников долевого строительства 14 объектов (570 договоров), в 2019 году — 2 объектов (142 договора), по одному из них застройщик находится в процедуре банкротства», — говорится в сообщении.