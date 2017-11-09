На Северной окружной перевернулся автомобиль. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло утром в четверг, 9 ноября, на дороге в сторону Канищева у АЗС «Импульс».
Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»
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На Северной окружной перевернулся автомобиль. Соответствующие фотографии опубликовали в группе «
ДТП произошло утром в четверг, 9 ноября, на дороге в сторону Канищева у АЗС «Импульс».
Фото группы «Подслушано у водителей Рязани»
© RZN.info
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Презентация прошла в автосалоне официального дилера «Димар-Викинги» на Московском шоссе.