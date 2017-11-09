Филиал «Рязаньэнерго» с начала года взыскал 19,8 миллионов рублей с неплательщиков Рязанской области

С неплательщиков Рязанской области с начала года взыскано 19,8 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба «Рязаньэнерго».
Специалисты филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» продолжают системную работу по укреплению платежной дисциплины потребителей за переданную электроэнергию и взысканию просроченной дебиторской задолженности.
В филиале подвели итоги работы с потребителями за десять месяцев 2017 года. Просроченная дебиторская задолженность крупных потребителей за услуги по передаче электроэнергии составила около 40,9 миллионов рублей. Из них по состоянию на 1 ноября 2017 года погашено 1,5 миллионов рублей.
Среди неплательщиков, обязанных по решению суда погасить долги, — ООО «Имтер» — 773 629 рублей, ООО «Усадьба Велье» — 80 120 рублей, ОАО «Бройлер Рязани» — 649 230 рублей, Фонд «Центр поддержки предпринимательства — бизнес-инкубатор Рязанского муниципального района» — 600 000 рублей.
Филиал «Рязаньэнерго» напоминает потребителям, имеющим задолженность за электроэнергию: недополучение средств наносит ощутимый финансовый урон сетевой компании, что негативно сказывается на состоянии электросетевого комплекса, тормозит ремонтную программу, реконструкцию электроустановок и напрямую влияет на надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей. В связи с этим энергетики настоятельно рекомендуют всем потребителям погасить долги в кратчайшие сроки.