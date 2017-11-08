Суд обязал нанести разметку на трех рязанских улицах

Советский районный суд обязал администрацию Рязани нанести разметку на трех улицах города. Об этом сообщила его
Иск подала прокуратура, указав, что на проезжей части Рыбацкой улицы, участке дороги от дома №24-а по улице Фирсова до дома №6 на площади Попова, участка дороги от Солнечной улицы (поворот на поселок Остров) до Соборной площади отсутствуют разделяющая потоки разметка и «лежачие полицейские».
Управление благоустройства города, выступавшее ответчиком, указало, что в бюджете на текущий год не осталось средств на разметку, кроме того, при температуре ниже +15 градусов ее нельзя наносить. В связи с этим ответчик попросил разрешить ему провести работы в следующем году.
В итоге суд обязал городские власти устранить недостатки до 1 мая 2018 года.