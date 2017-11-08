Рязанцы отпраздновали новоселье вместе со строителями

В Олимпийском городке в Дашково-Песочне «Северная компания» организовала праздник для новоселов под названием «Добрососедство».
Пресс-служба застройщика сообщила, что жители первого дома жилого комплекса «Северный», который сегодня почти полностью заселен, целыми семьями вышли во двор принять участие в конкурсах и играх с призами.
«Горячий чай и выпечка для взрослых, сладкая вата и воздушные шарики для детей, веселая музыка, персонажи сказок и мультфильмов превратили серый осенний день в событие, наполненное радостными эмоциями», — говорится в пресс-релизе. В ближайшую субботу, 11 ноября, аналогичный семейный праздник «Добрососедство» пройдет в Семчино для жителей ЖК «Юный».