Рязанца обманули в столичном автосалоне. Видео

Рязанца обманули в столичном автосалоне. Об этом он рассказал в сюжете телеканала «
Александра Куткина привлекла реклама: «300 тысяч рублей за машину». Когда автолюбитель передал деньги в кассу автосалона на Юго-Западе Москвы, оказалось, что он должен еще 200 тысяч «за услуги продажи». По его словам, его «буквально принуждали» подписать новый договор и приобрести поддержанный автомобиль.
Таким образом злоумышленники работали сразу в нескольких автосалонах Москвы и обманули около полсотни клиентов. Участники преступного сообщества задержаны.