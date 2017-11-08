Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:36, 8 ноября 2017 217
 0    0

Руководитель Росмолодежи поблагодарил Любимова за помощь в организации фестиваля в Сочи

Руководитель Росмолодежи поблагодарил Любимова за помощь в организации фестиваля в Сочи

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев поблагодарил Николая Любимова за помощь в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Фестиваль проводился с 14 по 22 октября в Сочи. В нем приняли участие 25 тысяч представителей из 188 стран.

Рязанскую область на фестивале представила делегация из лидеров студенческого самоуправления, активистов общественных объединений, молодых ученых, инженеров, врачей, педагогов, предпринимателей, спортсменов, журналистов и представителей творческих профессий. Губернатор Рязанской области принял участие в церемонии открытия форума.

«Личное участие высшего руководства страны в мероприятиях фестиваля подчеркнуло значимость работы с молодежью. Позвольте выразить признательность… за помощь в организации и проведении фестиваля», — говорится в письме руководителя Федерального агентства по делам молодежи, направленном в адрес Любимова.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:15, 8 ноября 2017
Пенсионеру из Касимова заблокировали выезд из дома. Видео
19:36, 8 ноября 2017
Руководитель Росмолодежи поблагодарил Любимова за помощь в организации фестиваля в Сочи
17:59, 8 ноября 2017
В Сасове появится памятник пограничникам
17:25, 8 ноября 2017
В компании «Еламед» прошли спортивные командные игры
17:09, 8 ноября 2017
Полиция разыскивает «подозрительного мужчину» с детской площадки в Канищеве
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Сложно, но интересно. 15 лет честного туристического бизнеса в Рязани

Основатель и директор «Центра-Тур» рассказала RZN.info, как оставаться одновременно успешным и честным бизнесменом.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:27, 1 ноября 2017 53 851
Пользователи RZN.info выберут победительниц конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017» 10
13:28, 31 октября 2017 32 287
Французская делегация открыла Брессюирский мост в Рязани 8
11:14, 7 ноября 2017 17 636
Чадов, Медведева и Дитковските поужинали в рязанском «Стрит пабе». Фото 3
16:40, 4 ноября 2017 17 564
В Рязани отметили День народного единства. Фоторепортаж
13:17, 5 ноября 2017 15 911
Рязанцы подрались с охранниками бара. Видео 2
Все новости
Голосования

Кому бы вы отдали приз «Мисс интернет» конкурса «Мисс и Миссис Рязанская губерния – 2017» Фото участниц

Окончание опроса: 14.11.2017
Архив голосований
Форум