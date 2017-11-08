Руководитель Росмолодежи поблагодарил Любимова за помощь в организации фестиваля в Сочи

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев поблагодарил Николая Любимова за помощь в организации XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Об этом сообщили на
Фестиваль проводился с 14 по 22 октября в Сочи. В нем приняли участие 25 тысяч представителей из 188 стран.
Рязанскую область на фестивале представила делегация из лидеров студенческого самоуправления, активистов общественных объединений, молодых ученых, инженеров, врачей, педагогов, предпринимателей, спортсменов, журналистов и представителей творческих профессий. Губернатор Рязанской области принял участие в церемонии открытия форума.
«Личное участие высшего руководства страны в мероприятиях фестиваля подчеркнуло значимость работы с молодежью. Позвольте выразить признательность… за помощь в организации и проведении фестиваля», — говорится в письме руководителя Федерального агентства по делам молодежи, направленном в адрес Любимова.