Профессор рязанского медуниверситета стал «почетным кардиологом России». Об этом пишет
С 24 по 27 октября 2017 года в Санкт-Петербурге прошел ежегодный Российский конгресс кардиологов.
Три симпозиума были организованы сотрудниками кафедры госпитальной терапии РязГМУ и утверждены в программе конгресса.
Доктора медицинских наук и заслуженного врача Российской Федерации, заведующего кафедрой госпитальной терапии Сергея Степановича Якушина удостоили награды «Почетный кардиолог России».
Фото портала учреждений здравоохранения Российской Федерации UZRF