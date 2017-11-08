Мэрия разрешила остеклить магазин в Горроще после полугода раздумий

Администрация Рязани разрешила предпринимателю Дмитрию Старкову отклониться от предельных параметров строительства на участке напротив радиоуниверситета. Постановление официально опубликовано в среду, 8 ноября.
Собственник территории площадью 650 кв.м. напротив дома №2 по 1-й Линии сможет повысить коэффициент застройки до 86%. Как пояснял он на публичных слушаниях в апреле 2017 года, на участке в рамках нормативов построен магазин, а за них выходит планируемое
Большинство пришедших на слушания жителей квартала поддержали заявку, комиссия