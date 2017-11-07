У недостроенного дома в Семчине ежедневно сжигают мусор

На улице Княжье поле в Семчине ежедневно сжигают мусор под окнами дома. Об этом написали местные жители в группе «
По ее словам, «Северная компания» сдала одну половину дома, а вторую — достраивает. «Каждый день прораб сжигает строительный мусор. Невозможно открыть окна с утра и до вечера», — отметил автор поста.
В строительной компании RZN.info сказали, что рядом с домом находится стройплощадка и «это нормальная ситуация в большинстве случаев». «Но мы увидели это обращение и примем меры для вывоза мусора без его сжигания», — подчеркнули представители «Северной компании».