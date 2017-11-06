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9:40, 6 ноября 2017 140
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Петербургский художник создал скульптуру перевернутой вверх ногами Ксении Собчак

Петербургский художник создал скульптуру перевернутой вверх ногами Ксении Собчак

В Санкт-Петербурге сделали скульптуру перевернутой вверх ногами Ксении Собчак. Автором работы стал художник Александр Донской, сообщает телеканал «360».

20 ноября его творение привезут в Москву и выставят в Музее ультрасовременного искусства Artplay.

По словам художника, телеведущая у него вызывает двоякие чувства. «У меня такое интересное отношение к Собчак, что я, с одной стороны, очень сильно ее люблю и уважаю, она очень красивая и сексуальная женщина, очень много сделала в плане хайпа и в плане заработка. С другой стороны, она все время переворачивается, то есть меняет свою позицию, объясняя это тем, что она растет и изменяется», — рассказал художник.

Донской также отметил, что скульптуру начали делать еще в сентябре, и появление этой работы никак не связано с выдвижением Ксении в кандидаты в президенты. «Мы начали работать 15 сентября. Пока мы делали скульптуру, она как раз заявила о том, что будет баллотироваться. И это точно вписывается в историю про ее перевороты», — прокомментировал скульптор.

Фото телеканала «360» и Life


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