Петербургский художник создал скульптуру перевернутой вверх ногами Ксении Собчак

В Санкт-Петербурге сделали скульптуру перевернутой вверх ногами Ксении Собчак. Автором работы стал художник Александр Донской, сообщает телеканал «
20 ноября его творение привезут в Москву и выставят в Музее ультрасовременного искусства Artplay.
По словам художника, телеведущая у него вызывает двоякие чувства. «У меня такое интересное отношение к Собчак, что я, с одной стороны, очень сильно ее люблю и уважаю, она очень красивая и сексуальная женщина, очень много сделала в плане хайпа и в плане заработка. С другой стороны, она все время переворачивается, то есть меняет свою позицию, объясняя это тем, что она растет и изменяется», — рассказал художник.
Донской также отметил, что скульптуру начали делать еще в сентябре, и появление этой работы никак не связано с
Фото телеканала «360» и Life