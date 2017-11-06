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21:03, 6 ноября 2017 242
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На зимней Олимпиаде-2018 могут запретить российский гимн — СМИ

На зимней Олимпиаде-2018 могут запретить российский гимн — СМИ

Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить исполнение гимна России на Олимпийский играх в 2018 году. Также российской команде могут запретить участвовать в церемонии открытия Олимпиады, пишет The New York Times со ссылкой на знакомых с ситуацией источников.

МОК также может применить к России финансовые санкции. Вероятно, что запрет для спортсменов распространится на участников российской делегации, пойманных на допинге.

Как отмечает издание, решение о санкциях за допинг на Олимпиаде МОК объявит 5 декабря. Источники подчеркнули, что полный запрет на участие маловероятен, но допускают, что спортсменов заставят выступать под нейтральным флагом.


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