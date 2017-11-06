Международный олимпийский комитет (МОК) может запретить исполнение гимна России на Олимпийский играх в 2018 году. Также российской команде могут запретить участвовать в церемонии открытия Олимпиады, пишет
МОК также может применить к России финансовые санкции. Вероятно, что запрет для спортсменов распространится на участников российской делегации, пойманных на допинге.
Как отмечает издание, решение о санкциях за допинг на Олимпиаде МОК объявит 5 декабря. Источники подчеркнули, что полный запрет на участие маловероятен, но допускают, что спортсменов заставят выступать под нейтральным флагом.