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15:51, 5 ноября 2017 995
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Эксперты назвали топ-5 зимних «лайфхаков» для автомобилистов

Эксперты назвали топ-5 зимних «лайфхаков» для автомобилистов

Эксперты назвали топ-5 зимних «лайфхаков» для автомобилистов. По мнению специалистов, прежде всего необходимо осматривать автомобиль до того, как оставить ее на парковке, пишут «Автоновости дня».

Отмечается, что машины не должны находиться в луже, которая может замерзнуть и «приковать» автомобиль к асфальту.

После езды по снегу необходимо очистить колесные арки от комьев снега и грязи, чтобы предотвратить замерзание этой массы. Специалисты также рекомендуют выключать печку перед парковкой и проветривать салон.

Кроме того, отмечается, что проблемой могут стать дворники, которые имеют свойство примерзать к стеклу. Перед выездом следует отделять их вручную, посколько моторчик дворников может не справиться с этой задачей и перегореть.

Также эксперты рекомендуют смазывать уплотнители дверей и замки, чтобы избежать их замерзания.


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