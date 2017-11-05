Эксперты назвали топ-5 зимних «лайфхаков» для автомобилистов. По мнению специалистов, прежде всего необходимо осматривать автомобиль до того, как оставить ее на парковке, пишут «
Отмечается, что машины не должны находиться в луже, которая может замерзнуть и «приковать» автомобиль к асфальту.
После езды по снегу необходимо очистить колесные арки от комьев снега и грязи, чтобы предотвратить замерзание этой массы. Специалисты также рекомендуют выключать печку перед парковкой и проветривать салон.
Кроме того, отмечается, что проблемой могут стать дворники, которые имеют свойство примерзать к стеклу. Перед выездом следует отделять их вручную, посколько моторчик дворников может не справиться с этой задачей и перегореть.
Также эксперты рекомендуют смазывать уплотнители дверей и замки, чтобы избежать их замерзания.