Египетская телеведущую получила реальный срок за призыв рожать вне брака

Египетскую телеведущую Дуа Салах приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу в десять тысяч египетских фунтов (568 долларов). В эфире она призвала женщин рожать детей вне брака, если они не желают выходить замуж, со ссылкой на местные СМИ передает «
Телеведущая, пришедшая на съемки с накладным животом, подняла вопрос одиноких матерей и предложила обсудить, может ли мать одна воспитывать ребенка по собственному желанию. Передача получила широкий резонанс. Недовольный словами ведущей египетский юрист подал иск против нее. Суд первой инстанции счел высказывания женщины безнравственными и наносящими урон институту семьи.
Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.