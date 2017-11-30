В Касимове две студентки подрались из-за парня. После этого одна из них подала на соперницу иск, сообщила
Девушка пожаловалась на то, что обидчица несколько раз ударила ее ногами по телу. Однако в суде выяснилось, что истица сама пришла к ответчице и вызвала ее на улицу для выяснения отношений. Кроме того, она первая напала на соперницу, вцепившись в волосы и ударив. Как заявила ответчица, ей пришлось защищаться.
Суд выслушал показания сторон и свидетелей, а также изучил заключение эксперта и решил прекратить производство по делу об административном правонарушении.
Постановление суда не вступило в законную силу.