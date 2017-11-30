Три рязанских подростка вскрыли торговую палатку на рынке

Три 16-летних подростка вскрыли торговую палатку на одном из рязанских рынков. Об этом сообщила
Вечером в городе заметили трех молодых людей с пакетами, в которых находились бутылки и продукты. Подростки привлекли внимание полицейских и последние решили с ними поговорить. В разговоре стало понятно, что продукты и напитки были украдены.
Выяснилось, что на рынке неподалеку «буквально полчаса назад» взломали торговую палатку и похитили несколько пакетов с товарами.
Краденое изъяли, в отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела.