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11:16, 30 ноября 2017 169
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Три рязанских подростка вскрыли торговую палатку на рынке

Три рязанских подростка вскрыли торговую палатку на рынке

Три 16-летних подростка вскрыли торговую палатку на одном из рязанских рынков. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером в городе заметили трех молодых людей с пакетами, в которых находились бутылки и продукты. Подростки привлекли внимание полицейских и последние решили с ними поговорить. В разговоре стало понятно, что продукты и напитки были украдены.

Выяснилось, что на рынке неподалеку «буквально полчаса назад» взломали торговую палатку и похитили несколько пакетов с товарами.

Краденое изъяли, в отношении злоумышленников решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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