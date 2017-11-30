Рязанские силовики «обезвредили» бунтующих заключенных

В Рязанской области прошли учения, в которых обезвредили и нейтрализовали бунтующих заключенных. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН России по Рязанской области.
В учениях участвовали силовые ведомства региона, отряд управления ФСИН по Рязанской области, бойцы ОСН «Росич» и «Гриф», представители прокуратуры и Академии ФСИН.
Согласно легенде, осужденные отказались выполнять требования администрации. Они были недовольны приготовлением пищи и режимом содержания в колонии. Бунтовщики вооружились подручными средствами и забаррикадировали вход на локальный участок, потребовав присутствия представителей прокуратуры и СМИ.
С заключенными беседовала специальная группа, но диалог «не дал положительного результата», на охраняемый объект ввели сводный отряд УФСИН и отделы спецназначения Рязани и Тулы.
Часть заговорщиков нейтрализовали «в считанные минуты», а остальные укрылись в помещении общежития.
«Сопротивление было серьезным, поэтому бойцам спецназа пришлось применить спецсредства и проникнуть в здание через окно второго этажа. Все осужденные, нарушившие закон, были обезврежены», — говорится в релизе.
Подводя итоги учениям, руководитель оперативного штаба полковник внутренней службы Сергей Борсук отметил, что «поставленные задачи были выполнены в полном объеме».