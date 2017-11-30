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15:34, 30 ноября 2017 330
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Рязанские силовики «обезвредили» бунтующих заключенных

Рязанские силовики «обезвредили» бунтующих заключенных

В Рязанской области прошли учения, в которых обезвредили и нейтрализовали бунтующих заключенных. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСИН России по Рязанской области.

В учениях участвовали силовые ведомства региона, отряд управления ФСИН по Рязанской области, бойцы ОСН «Росич» и «Гриф», представители прокуратуры и Академии ФСИН.

Согласно легенде, осужденные отказались выполнять требования администрации. Они были недовольны приготовлением пищи и режимом содержания в колонии. Бунтовщики вооружились подручными средствами и забаррикадировали вход на локальный участок, потребовав присутствия представителей прокуратуры и СМИ.

С заключенными беседовала специальная группа, но диалог «не дал положительного результата», на охраняемый объект ввели сводный отряд УФСИН и отделы спецназначения Рязани и Тулы.

Часть заговорщиков нейтрализовали «в считанные минуты», а остальные укрылись в помещении общежития.

«Сопротивление было серьезным, поэтому бойцам спецназа пришлось применить спецсредства и проникнуть в здание через окно второго этажа. Все осужденные, нарушившие закон, были обезврежены», — говорится в релизе.

Подводя итоги учениям, руководитель оперативного штаба полковник внутренней службы Сергей Борсук отметил, что «поставленные задачи были выполнены в полном объеме».


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